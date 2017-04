Plus d'infos sur le spectacle Récits des évènements futurs à Vendome

THEATRE - TOUT PUBLIC (à p. de 14 ans)

Durée : 1h20 - Le Minotaure

Tarif B : 3 € à 21 € - Abonnés : 9 € (jeunes) / 14 € (adultes)

EN QUELQUES MOTS...

L'invention de la bombe atomique et les préoccupations écologiques actuelles ont amené une réalité nouvelle : l'humanité peut sa propre fin, et la prépare. Questionnant notre responsabilité face aux catastrophes qui menacent notre société, ce sitcom tragi-comique égrène nos drames et désastres ordinaires.

Issu d'un travail d'écriture collective à partir d'improvisations, ce spectacle invite à la réflexion en mettant en jeu les conflits intimes et politiques générés par notre rapport si particulier à la catastrophe.

DISTRIBUTION

Mise en scène, écriture : Adrien Béal

Interprétation, écriture : Benoit Carré, Bénédicte Cerutti, Charlotte Corman, Lionel Gonzalez et Zoumana Meite

Scénographie : Kim Lan Nguyen Thi

Site web : http://www.lhectare.fr/spectacle.php?spectacle=704

Infos réservation :

