Plus d'infos sur le spectacle Le Rêve d'Anna à Vendome

MARIONNETTE / THEATRE - EN FAMILLE - dès 8 ans

Durée : 1h - Le Minotaure

Tarif C : 2 € à 10 € - Abonnés : 6 € (jeunes) / 7 € (adultes)

EN QUELQUES MOTS...

Anna vit seule avec son père, elle passe ses nuits à discuter avec un cheval blanc qui la conseille et la réconforte. Et du haut de ses sept ans, elle se perd parfois entre imaginaire et réel, ce qui lui joue des tours à l'école... Une fable sociale pour mieux comprendre « le monde » de l'autre et l'accepter.

Artiste associée au Centre Dramatique Régional de Tours en coopération avec L'Hectare, Bérangère Vantusso maîtrise l'art de brouiller les pistes... entre marionnettes hyperréalistes et comédiens, interrogations enfantines et doutes d'adultes.

DISTRIBUTION

Mise en scène : Bérangère Vantusso

Interprétation : Anne Dupagne, Guillaume Gilliet, Christophe Hanon, Junie Monnier, Philippe Rodriguez-Jorda

Conception marionnettes : Marguerite Bordat, Bérangère Vantusso, Einat Landais

Site web : http://www.lhectare.fr/spectacle.php?spectacle=700

Infos réservation :

