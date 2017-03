Plus d'infos sur le spectacle La vie très horrificque du grand Gargantua à Vendome

THEATRE - TOUT PUBLIC (à p. de 12 ans)

Durée : 1h - Le Minotaure

Tarif B : 3 € à 21 € - Abonnés : 9 € (jeunes) / 14 € (adultes)

EN QUELQUES MOTS...

Gargantua a faim. Faim de vin, faim de bouffe, faim de livres, faim de tout, faim jusqu'à la fin. Pour raconter l'histoire épique du chef d'oeuvre de Rabelais, quatre acteurs nous plongent dans l'enfance facétieuse et insolente du français, avec l'imagination pour guide, et le rire pour seule arme.

Tréteaux à l'ancienne, costumes médiévaux, exubérances drolatiques et vieux françouais composent ce Joyau Théâtral Populaire et Jubilatoire conçu comme un hymne à la langue et à la liberté de ton !

DISTRIBUTION

Adaptation et mise en scène : Emilien Diard-Detoeuf et Sophie Guibard

Interprétation : Valentin Boraud, Julien Campani, Baptiste Chabauty, Sacha Todorov

Infos réservation :

DISPONIBLE EN ABONNEMENT au Minotaure > Jusqu'au mercredi 13 juillet puis à partir du samedi 17 septembre OUVERTURE DE LA BILLETTERIE TOUT PUBLIC au Minotaure > Samedi 17 septembre à 10h BILLETTERIE > Le Minotaure : rue César de Vendôme / Tél. : 02 54 89 44 00 / OUVERT du lundi au vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h / www.lhectare.fr