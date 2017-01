Plus d'infos sur le spectacle Je n'ai pas peur à Vendome

MARIONNETTE / THEATRE - TOUT PUBLIC (à p. de 10 ans)

Durée : 1h30 - Le Minotaure

Tarif B : 3 € à 21 € - Abonnés : 9 € (jeunes) / 14 € (adultes)

Autre représentation : Samedi 28 JAN. à 17h

EN QUELQUES MOTS...

Adaptation d'un chef-d'oeuvre de la littérature italienne, ce récit initiatique, incarné par trois comédiens-manipulateurs et une vingtaine de marionnettes, alterne scènes trépidantes, drôles et cruelles. Un thriller haletant et sans concessions.

DISTRIBUTION

Texte : Niccolò Ammaniti

Adaptation, mise en scène et scénographie : Martial Anton et Daniel C. Funes

Interprétation et manipulation : Olivier Bordaçarre, Daniel C. Funes, et Isabelle Martinez ou Alexandra Mélis

Marionnettes et accessoires : Daniel C. Funes / Décor : Michel Fagon / Lumière : Martial Anton et Thomas Civel / Régies : Thomas Civel et Martial Anton / Assistants accessoires : Stéphanie Grosjean et Thomas Civel / Costumes : Armelle Colleau

Infos réservation :

DISPONIBLE EN ABONNEMENT au Minotaure > Jusqu'au mercredi 13 juillet puis à partir du samedi 17 septembre OUVERTURE DE LA BILLETTERIE TOUT PUBLIC au Minotaure > Samedi 17 septembre à 10h BILLETTERIE > Le Minotaure : rue César de Vendôme / Tél. : 02 54 89 44 00 / OUVERT du lundi au vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h / www.lhectare.fr