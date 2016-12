Plus d'infos sur l'exposition Entree - Château De Chambord

Tous les jours, de 9h à 18h du 26/03 au 31/10 et de 9h à 17h du 02/01 au 25/03 et du 01/11 au 31/12 Dernier accès 1/2h avant la fermeture du château.

Billet valable jusqu'au 31 décembre 2016Fermeture annuelle: 1er janvier - 1er mardi de février - 25 décembreExceptionnellement, le Château ferme ses portes à 16h le 24 et le 31 décembre.Entrée gratuite jusqu'à 25 ans pour les résidents de l'Union Européenne. Chambord est une oeuvre d'art exceptionnelle, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Emblème de la Renaissance française à travers le monde, Chambord ne peut être dissocié de son milieu naturel, la forêt. Avec ses 5 440 hectares et ses 32 kilomètres de murs d'enceinte, le domaine national de Chambord est le plus grand parc clos d'Europe, situé à moins de deux heures de Paris.Outre les visites libres ou guidées du château, le domaine national de Chambord offre une multitude d'activités aux abords et dans le parc (spectacle équestre, balades en calèche ou en 4x4, observatoires, promenades en barque, en bateau électrique ou en voiturette électrique, à pied ou à vélo, restauration sur place, etc.) permettant ainsi de profiter pleinement de ce cadre d'exception le temps d'une journée complète.