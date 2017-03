Plus d'infos sur le spectacle Rock the ballet à Romorantin Lanthenay

Rock the ballet, un spectacle dans lequel une bande de jeunes danseurs américains, beaux et sexy dansent comme ils respirent. Ils apportent leur technique classique au service de leurs tubes favoris.

Qui pourrait résister à ces jeunes gens charismatiques qui survoltent l'assistance en évoluant sur les musiques de Coldplay, LMFAO, Maroon 5, Kanye West, U2, Aerosmith, et bien d'autres ?

Ces danseurs qui électrisent les salles du monde entier mélangent les genres : danse classique, jazz, hip-hop, taps, sans oublier l'acrobatie, et même les arts martiaux.

Conception : Rasta Thomas et Adrienne Canterna ; Chorégraphie : Adrienne Canterna ;

Avec les Bad boys of danse (6 danseurs et 1 danseuse) ; Lumières : Ashley Day et Lutin Tanner.

Site web : http://www.romorantin.com

Infos réservation :

Pyramide Centre Culturel - 02 54 94 42 20