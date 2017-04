Plus d'infos sur le spectacle Virsky à Blois

NP Spectacles (L.89-016) présente ce spectacle.

Comme le public, la presse s'enthousiasme : Du New-York Times à l'Hérald Tribune jusqu'en France, « Certainement le plus beau spectacle du monde » Le Parisien, le Figaro titre « Un rêve éblouissant – Un spectacle tonique et intelligent qui enchante tous les publics, même ceux qui n'aiment pas le folklore car le Ballet National d'Ukraine c'est beaucoup plus que cela : c'est un rêve éblouissant ». Une très belle sortie en famille. Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 03 86 83 71 80