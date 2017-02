Plus d'infos sur le spectacle Les Etoiles De La Danse à Blois

NP Spectacles (L.89-016) présente ce spectacle.

8 danseurs étoiles des opéras de Moscou, Saint Pétersbourg, Kiev, Tokyo et l'ensemble du corps ballet de l'opéra National de Kiev. Direction : Alexandre Stoyanov 18 artistes – 2H10 avec entracte – Présenté par NP Spectacles Spectacle unique puisqu'il rassemble 8 danseurs étoiles des opéras de Moscou, Kiev, Tokyo, St Pétersbourg accompagnés du corps de ballet de l'Opéra de Kiev. Ils ont été rassemblés après une sélection rigoureuse, il se sont tous produit sur les plus prestigieuses scènes du monde et ont participé aux plus grands concours internationaux. Spectacle unique encore puisqu'ils évolueront sur les plus belles musiques du répertoire classique et néo-classique, un véritable florilège des passages les plus emblématiques de : Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant, Giselle, Casse-noisette, Gopak, la Mort du Cygne, Le Boléro, Don Quichotte... Spectacle unique puisque le meilleur de la danse est réunit sur scène tant par la musique que par les performances de la formidable école Russe de la danse classique. C'est donc un spectacle pour tous, initiés ou non, pour les admirateurs de la danse ou bien une occasion unique pour ceux qui veulent découvrir ses plaisirs, pour les petits et pour les grands, une grande symphonie de la danse, touchante et merveilleuse. Les Étoiles : A. Stoyanov, E. Koukmar, V. Tomachek, N. Ivassenko, E. Kozachenko, E. Svelitsa, M. Nagassana, S. Sidovsky et le corps de ballet de l'opéra de Kiev Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 03 86 83 71 80