Plus d'infos sur le concert Valérian Renault à Vendome

CHANSON FRANCAISE - TOUT PUBLIC

Durée : 1h20 - Le Minotaure (nouvelle salle)

Tarif C : 2 € à 10 € - Abonnés : 6 € (jeunes) / 7 € (adultes)

EN QUELQUES MOTS...

Il y a chez cet ancien "vendeur d'enclumes", une voix légèrement éraillée, des textes doux-amers tout en rythmes et en contrastes, une présence scénique puissante et sincère. Chanteur-guitariste-poète, Valérian Renault parle d'amours et de ruptures, et joue avec les mots autant qu'avec nos émotions.

Formé au conservatoire d'Orléans, Valérian Renault a troqué l'énergie du rock alternatif de ces jeunes années, au cours desquelles il a écumé les salles de concert pendant plus de 10 ans, pour la poésie de la chanson française.

DISTRIBUTION

Chant : Valerian Renault

Guitare : Pascal Maupeu

Infos réservation :

