MUSIQUE DU MONDE - TOUT PUBLIC

Durée : 1h30 - Le Minotaure

Tarif B : 3 € à 21 € - Abonnés : 9 € (jeunes) / 14 € (adultes)

Libres et mystérieuses, romantiques et frondeuses, adulées de part et d'autre de la Méditerranée, ces deux divas hantent l'imaginaire des chansons française et arabe. Dans cet hommage croisé, l'une des grandes voix de la Tunisie, Dorsaf Hamdani illumine les spleens de Barbara avec la chaleur de Fairouz.

"Il suffit d'entendre La Solitude ou De Nantes pour se convaincre que nulle n'était mieux disposée qu'elle pour chanter la Dame brune. Le timbre, l'émotion. Tout est là. C'est un concert immanquable."

Les Inrocks

Chant : Dorsaf Hamdani

Direction musicale, accordéon : Daniel Mille

Arrangements, guitare, oud : Lucien Zerrad

Violon : Zied Zouari

Percussions, oud : Yousef Zayed

