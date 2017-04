Plus d'infos sur le concert Les Franglaises à Romorantin Lanthenay

"Le viens-retour" - Savez-vous vraiment ce que vous chantez ?

Les Franglaises proposent de traduire de façon littérale ou décalée les plus grands succès du répertoire anglo-saxon, histoire de vérifier la pertinence de ce que l'on chantonne sous la douche. On y croise Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson), Les Gens du Village, les Petits Pois aux Yeux Noirs, les Filles épicées (à vous de jouer !).

Autant d'occasions de tester les connaissances du public, de dérouler des mimiques démoniaques, de s'adonner à des chorégraphies déjantées, des bruitages sophistiqués et autres trouvailles scéniques. Les Franglaises, c'est un art du pastiche, un sens du burlesque, une ode à la pop, une performance hilarante et interactive pour ne plus jamais se retrouver lost in translation.

Molière 2015 du théâtre musical. 12 musiciens-chanteurs-comédiens sur scène.

Site web : http://www.romorantin.com

Infos réservation :

Pyramide Centre Culturel - 02 54 94 42 20