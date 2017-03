Plus d'infos sur le concert Dhafer Youssef à Blois

ALL THAT JAZZ BLOIS

Dhafer Youssef est un oudiste vocaliste et compositeur tunisien issu d'une longue lignée de muezzins. A lui seul se résume l'Orient, le jazz, la fusion et la pureté. Inviter Dhafer YOUSSEF c'est convoquer la voix des anges et proposer au public un voyage intérieur