Plus d'infos sur le Spectacle Equestre à Salbris

HEURE D'ARRIVEE DE PREFERENCE: 19h00 BILLET VALABLE A LA DATE INDIQUEE

Les spectacles flamboyants et trépidants conçus par Frédéric SANABRA font à chaque fois l'unanimité des spectateurs.Nouveaux spectacles équestre à l'Alméria Parc pour la saison 2017 : Spectacle Médiéval Fantastique : spectacle avec tournois de chevalerie, joutes équestres, jeu de la quintaine, jeu de la pomme, anneaux, écus, chute renversée. Diner médiéval (terrine de campagne, viande rôtie à la broche ou barbecue avec garniture, dessert, eau et 1/4 de vin pour 2 personnes).La Féria Andalouse : Voyage au coeur de l'Andalousie avec ses magnifiques chevaux, souvent appelés les chevaux des rois, si bien représentés sur les gravures de Velasquez. Ce spectacle d'une heure trente environ est rythmé par une musique qui épouse parfaitement les mouvements des chevaux : quadrille, pas de deux, carrousel...Le cheval Andalous est aussi le cheval de cinéma par excellence : ils se mettent à genoux, assis, couchés. Les cavaliers exécutent des figures de voltige au grand galop : poirier, debout, pendu par un pied...Dîner andalou : une "Tapas", paëlla, dessert de l'Alméria, eau et 1/4 de vin pour 2 personnesINFORMATIONS PRATIQUES : Accès handicapé, parkingHeure d'arrivée conseillée : 19h00Tarif enfant de 5 à 11 ans inclus. Gratuit pour les moins de 5 ans en gradins